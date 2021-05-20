Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус інфо

https://racurs.ua/ua/n154891-koronavirus-v-ukrayini-prygalmuvav-ale-smertey-ne-pomenshalo-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, кількість госпіталізацій в регіонах стабілізувалася. За минулу добу, 19 травня, вірус виявили у 5 тис. 165 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 170 тис. 398 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 16 тис. 732 людини, а загалом вже одужала 1 млн 916 тис. 194 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 202 українці. Загальна кількість жертв становить 48 тис. 899 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489 заражень), м. Київ (433 інфікованих), Харківській (429 нових хворих), Запорізькій областях (311 випадків).





Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 433 випадки;

Вінницька область — 117 випадків;

Волинська область — 196 випадків;

Дніпропетровська область — 489 випадків;

Донецька область — 291 випадок;

Житомирська область — 164 випадки;

Закарпатська область — 96 випадків;

Запорізька область — 311 випадків;

Івано-Франківська область — 126 випадків;

Київська область — 295 випадків;

Кіровоградська область — 80 випадків;

Луганська область — 123 випадки;

Львівська область — 283 випадки;

Миколаївська область — 172 випадки;

Одеська область — 146 випадків;

Полтавська область — 137 випадків;

Рівненська область — 217 випадків;

Сумська область — 129 випадків;

Тернопільська область — 141 випадок;

Харківська область — 429 випадків;

Херсонська область — 240 випадків;

Хмельницька область — 152 випадки;

Черкаська область — 181 випадок;

Чернівецька область — 86 випадків;

Чернігівська область — 131 випадок.

За добу від коронавірусу прищепили 17 тис. 943 людей. За 19 травня одну дозу вакцини отримали 7 тис. 399 осіб, завершили вакцинацію та дістали дві дози 10 тис. 544 українці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу розробили австралійські учені. Дослідники, посилаючись на результати досліджень на мишах, стверджують, що ефективність цих ліків становить 99,9%.