Коронавирус в Украине. Фото: коронавирус инфо

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Коронавирус в Украине пошел на спад, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. За прошедшие сутки, 19 мая, вирус был обнаружен у 5 тыс. 165 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 170 тыс. 398 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 16 тыс. 732 человека, а в целом уже выздоровел 1 млн 916 тыс. 194 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 202 украинца. Общее число жертв составляет 48 тыс. 899 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489 заражений), г. Киев (433 инфицированных), Харьковской (429 новых больных), Запорожской областях (311 случаев).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 433 случая;

Винницкая область — 117 случаев;

Волынская область — 196 случаев;

Днепропетровская область — 489 случаев;

Донецкая область — 291 случай;

Житомирская область — 164 случая;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 311 случаев;

Ивано-Франковская область — 126 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 80 случаев;

Луганская область — 123 случая;

Львовская область — 283 случая;

Николаевская область — 172 случая;

Одесская область — 146 случаев;

Полтавская область — 137 случаев;

Ровенская область — 217 случаев;

Сумская область — 129 случаев;

Тернопольская область — 141 случай;

Харьковская область — 429 случаев;

Херсонская область — 240 случаев;

Хмельницкая область — 152 случая;

Черкасская область — 181 случай;

Черновицкая область — 86 случаев;

Черниговская область — 131 случай.

За сутки от коронавируса привились 17 тыс. 943 человека. За 19 мая одну дозу вакцины получили 7 тыс. 399 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 10 тыс. 544 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство от коронавируса разработали австралийские ученые. Исследователи, ссылаясь на результаты исследований на мышах, утверждают, что эффективность этого лекарства составляет 99,9%.