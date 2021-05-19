Лекарство от коронавируса, эффективное почти на 100%, разработали в Австралии

Ученые заявляют о создании лекарств от коронавируса, фото:

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Лекарство от коронавируса разработали австралийские ученые.

Исследователи, ссылаясь на результаты исследований на мышах, утверждают, что эффективность этого лекарства составляет 99,9%. Об этом сообщает пресс-служба австралийского Университета Гриффита.

Отмечается, что у мышей, прошедших курс лечения этим препаратом, впоследствии не обнаружили коронавируса в легких.

Ученые отмечают, что, в отличие от традиционных противовирусных средств, которые уменьшают симптомы и помогают людям выздороветь раньше (например, тамифлю, занамивир и ремдезивир), их препарат с помощью специальных РНК непосредственно атакует геном коронавируса, чтобы остановить его репликацию, а специально разработанные наночастицы липидов доставляют эти РНК в легкие — критическое место заражения коронавирусом.

По словам ученых, этот препарат также будет эффективным против любых новых мутаций коронавируса, поскольку он атакует «сверхконсервативные участки в геноме вируса».

Эти наночастицы стабильны при 4° C в течение 12 месяцев, а при комнатной температуре — свыше одного месяца, что означает, что этот препарат может быть использован в условиях малого количества ресурсов для лечения инфицированных пациентов, — подчеркивают исследователи.



Напомним, в Минздраве недавно рассказали, нужно ли вакцинироваться от коронавируса после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19.