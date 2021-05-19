Ліки від коронавірусу, ефективні майже на 100%, розробили в Австралії

Учені заявляють про створення ліків від коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n154840-liky-vid-koronavirusu-efektyvni-mayje-na-100-rozrobyly-v-avstraliyi.html

Ракурс

Ліки від коронавірусу розробили австралійські учені.

Дослідники, посилаючись на результати досліджень на мишах, стверджують, що ефективність цих ліків становить 99,9%. Про це повідомляє перс-служба австралійського Університету Гріффіта.

Зазначається, що в мишей, які пройшли курс лікування цим препаратом, згодом не виявили коронавірусу в легенях.

Учені наголошують, що, на відміну від традиційних противірусних засобів, які зменшують симптоми та допомагають людям одужати раніше (наприклад, таміфлю, занамівір та ремдезивір), їхній препарат за допомогою спеціальних РНК безпосередньо атакує геном коронавірусу, щоб зупинити його реплікацію, а спеціально розроблені наночастинки ліпідів доставляють ці РНК до легенів — критичного місця зараження коронавірусом.

За словами учених, цей препарат також буде ефективним проти будь-яких нових мутацій коронавірусу, оскільки він атакує «надконсервативні ділянки в геномі вірусу».

Ці наночастинки стабільні при 4° C протягом 12 місяців, а при кімнатній температурі — понад один місяць, що означає, що цей препарат може бути використаний в умовах малої кількості ресурсів для лікування інфікованих пацієнтів, — наголошують дослідники.



Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, чи потрібно вакцинуватися від коронавірусу після одужання від коронавірусної хвороби COVID-19.