Нардепи пішли в СБУ через паспорт РФ у новоспеченого колеги Аксьонова

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Ракурс

Андрій Аксьонов, організатор псевдореферендуму терористичної ДНР, 19 травня під вигуки «Ганьба!» та блокування трибуни отримав депутатський мандат у стінах українського парламенту. Після складення присяги заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулась із запитом до Служби безпеки України та правоохоронних органів щодо його російського громадянства.

Це дійсно контраверсійне питання, що зараз відбулося прийняття присяги народного депутата Аксьонова. Я прошу врахувати це як публічний запит до голови СБУ про те, чи справді володіє Аксьонов паспортом іншої країни. Ми просимо надати нам офіційне роз’яснення з цього питання, про що я обов’язково проінформую Верховну Раду і кожного народного депутата, — додала віце-спікер.

На початку засідання у середу перший заступник Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук заявив про те, що немає жодних юридичних підстав для того, аби Аксьонов не складав присягу.

Нагадаємо, 27 квітня ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом. У березні він переміг на довиборах до парламенту в окрузі № 50 на Донеччині. За 10 днів до виборів Служба безпеки України повідомила ЦВК про наявність у Аксьонова російського паспорта.

Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецька у Донецькій області. У травні 2014 року його звинувачували у підтримці проведення псевдореферендуму про відокремлення частини Донбасу від України. Згодом ЗМІ писали, що Аксьонов отримав російський паспорт в анексованому Криму. Проти нього порушили кримінальну справу, він виїхав з України та був оголошений у розшук. У 2019 році Аксьонов повернувся до України.