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Ракурс
Банкова назвала наступника Степанова у МОЗ, фото — ФБ В.Ляшко

Банкова офіційно назвала наступника Степанова у МОЗ

19 тра 2021, 11:07
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Віктора Ляшка прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував на посаду очільника Міністерства охорони здоров’я.

Уряд номінував Ляшка в МОЗ за пропозицією фракції монобільшості «Слуга народу». 18 травня Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ляшка.

Раніше фракція СН ухвалила аналогічне рішення, при цьому частина нардепів вимагала, аби Ляшко відразу запропонував нардепам свою програму.


Кабмін пропонує Ляшка на посаду очільника МОЗ, документ — О.Гончаренко

18 травня Рада переконливою більшістю голосів звільнила з МОЗ Максима Степанова. Він не писав заяву про відставку, подання на його відставку вніс в парламент очільник Кабміну.

Джерело: Ракурс


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