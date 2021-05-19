Банкова назвала наступника Степанова у МОЗ, фото — ФБ В.Ляшко

https://racurs.ua/ua/n154838-bankova-oficiyno-nazvala-nastupnyka-stepanova-u-moz.html

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Віктора Ляшка прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував на посаду очільника Міністерства охорони здоров’я.

Уряд номінував Ляшка в МОЗ за пропозицією фракції монобільшості «Слуга народу». 18 травня Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ляшка.

Раніше фракція СН ухвалила аналогічне рішення, при цьому частина нардепів вимагала, аби Ляшко відразу запропонував нардепам свою програму.

18 травня Рада переконливою більшістю голосів звільнила з МОЗ Максима Степанова. Він не писав заяву про відставку, подання на його відставку вніс в парламент очільник Кабміну.