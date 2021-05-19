Китай заборонив компаніям проводити фінансові операції з криптовалютою. Фото: cdn.iz.ru cdn.iz.ru

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Фінансовим установам та платіжним компаніям Китаю заборонили надавати послуги, пов’язані з криптовалютними операціями.

Китай також застеріг інвесторів від спекулятивних криптовалютних торгів. Всі установи не повинні пропонувати клієнтам будь-які послуги, що стосуються криптовалюти, такі як реєстрація, торгівля, кліринг та розрахунки. Про це повідомляє Reuters.

Останнім часом ціни на криптовалюту стрімко росли і різко впали, а спекулятивна торгівля криптовалютою знову пожвавилася, серйозно порушуючи безпеку власності людей та порушуючи нормальний економічний та фінансовий порядок, — йдеться в заяві трьох регуляторів.

Регулятори Китаю також заявляють, що віртуальні валюти не підтримуються реальною вартістю, тому їх цінами легко маніпулювати.

При цьому китайська влада не заборонила приватним особам мати криптовалюту. Як відомо, в 2017 році Китай закрив свої місцеві біржі цифрових валют, придушивши спекулятивний ринок, на який припадало 90% світових торгів біткоїнами.

Тим часом біткоїн почав втрачати позиції. Ціна найпопулярнішої криптовалюти впала більше ніж на 10% — нижче 40 тис. дол. А в порівнянні з 14 квітня, коли біткойн сягнув максимальної позначки у 64 тис. 895 дол., його курс обвалився вже на 40%. Це сталося після того, як китайські регулятори заборонили фінансовим організаціям надавати послуги з криптовалютами.

Нагадаємо, курс біткоїна суттєво обвалився через заяву відомого винахідника та засновника компанії з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска про те, що компанія відмовляється продавати авто за біткоїни.

Джерело: Reuters