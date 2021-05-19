Сова підвиду Otus brookii brookii, фото: Andy Boyce

https://racurs.ua/ua/n154835-vpershe-za-125-rokiv-zafilmuvaly-nevlovymu-sovu-z-pomaranchevymy-ochyma.html

Ракурс

Сову рідкісного малайського підвиду Otus brookii brookii, характерного своїми очима помаранчевого кольору, вперше за 124 роки (з 1892 року) помітили в гірських лісах на сході Малайзії.

Також вдалося зробити першу в історії фотографію птаха цього підвиду, повідомляє журнал Smithsonian з посиланням на статтю, опубліковану в Wilson Journal of Ornithology.

Невловиму тварин біолог Кіган Транкілло помітив у травні 2016 року під час масштабного дослідження еволюції птахів у лісах гори Кінабалу (острів Калімантан).

Сова випорхнула з темного куточка, де було багато рослинності, і приземлилася, — зазначив Транкілло.

Поки учений спостерігав за совою, вона полетіла, проте згодом повернулася.

Якби ми не задокументували сову прямо тоді і там, цей птах міг би знову зникнути на хтозна як довго, — зазначив орнітолог Енді Бойс, який швидко прибув на це місце і встиг сфотографувати сову.

Повертаючись згодом щодня майже два тижні поспіль і навіть буваючи тут кілька ночей на тиждень, Бойс не зміг знову знайти сову.

На думку учених, сов цього виду не бачили так давно, оскільки щільність їхньої популяції є досить низькою. Наразі дослідники, не знають, де саме розташоване основне середовище існування птахів, тож знову знайти цих тварин досить тяжко.

Навіть якби вчені знали, де шукати цих сов, нічний спосіб життя тварин робить їх ще більш малопомітними. Оскільки цих птахів ніколи не вдавалося спіймати, учені не мали змоги проводити довготривалі дослідження або збирати зразки крові для генетичного аналізу.

Сама виявлено сова була приблизно на чверть більша, ніж звичайні сови, знайдені в цьому районі. Хоча зважити її не було можливості, вчені припускають, що сова важить близько 100 грамів, виходячи з даних її близьких родичів.

Нагадаємо, дослідники встановили найпопулярнішого птаха в соціальній мережі Instagram.

Джерело: Smithsonian