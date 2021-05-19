Сова подвида Otus brookii brookii, фото: Andy Boyce

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Ракурс

Сову редкого малайского подвида Otus brookii brookii, характерного своими глазами оранжевого цвета, впервые за 124 года (с 1892 года) заметили в горных лесах на востоке Малайзии.

Также удалось сделать первую в истории фотографию птицы этого подвида, сообщает журнал Smithsonian со ссылкой на статью, опубликованную в Wilson Journal of Ornithology.

Неуловимую животных биолог Киган Транкилло заметил в мае 2016 во время масштабного исследования эволюции птиц в лесах горы Кинабала (остров Калимантан).

Сова выпорхнула из темного уголка, где было много растительности, и приземлилась, — отметил Транкилло.

Пока ученый наблюдал за совой, она полетела, однако впоследствии вернулась.

Если бы мы не задокументировали сову прямо тогда и там, эта птица мог бы снова исчезнуть на неизвестно как долго, — подчеркивает орнитолог Энди Бойс, который быстро прибыл на это место и успел сфотографировать сову.

Возвращаясь позже ежедневно почти две недели подряд и даже бывая здесь несколько ночей в неделю, Бойс не смог снова обнаружить сову.

По мнению ученых, сов этого вида не видели так давно, поскольку плотность их популяции является достаточно низкой. В настоящее время исследователи, не знают, где именно находится основная среда обитания птиц, поэтому снова найти этих животных довольно тяжело.

Даже если бы ученые знали, где искать этих животных, ночной образ жизни делает их еще более малозаметными. Поскольку этих птица никогда не удавалось поймать, исследователи не имели возможности проводить долговременные наблюдательные исследования или собирать образцы крови для генетического анализа.

Сама обнаруженная сова была примерно на четверть больше, чем обычные совы, найденные в этом районе. Хотя взвесить ее не было возможности, ученые предполагают, что сова весит около 100 граммов, исходя из данных его близких родственников.

Напомним, исследователи установили самую популярную птицу в социальной сети Instagram.

Источник: Smithsonian