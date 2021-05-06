Самую популярную птицу в Instagram назвали ученые

https://racurs.ua/n154292-samuu-populyarnuu-pticu-v-instagram-nazvali-uchenye-foto.html

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Самую популярную птицу в Instagram назвали ученые, проанализировав архивы соцсети. Исследователи просмотрели 27 тыс. постов и подсчитали количество лайков под каждым из них.

Таким образом ученые выяснили, что больше всего лайков в Instagram собирает птица лягушкорот (Podargidae). Конкуренцию лягушкоротам составили голуби с пышным оперением и необычным окрасом. Результаты исследования опубликованы в журнале i-Perception.

По данным ученых, птицы с синим и желтым оперением всегда получали более высокие оценки интернет-пользователей, чем птицы с желтыми и зелеными перьями. Также птицы чаще получали лайки, если они выглядели уникально и необычно. Меньше всех лайков получали мунии (Estrildidae). Также было обнаружено, что невысокий интерес вызвали морские птицы, например кулики и кулики-сороки.

Авторы нового исследования разработали систему, при которой учитывали время, необходимое для получения лайков и охват аудитории аккаунта, опубликовавшего фотографию. Это позволило им лучше оценить эстетическую привлекательность фотографий птиц.

Напомним, в 2004 года журнал Nature Australia также назвал лягушкорота «самой неудачно выглядящей птицей в мире».