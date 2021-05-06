Найпопулярнішого птаха в Instagram назвали вчені

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Ракурс

Найпопулярнішого птаха в Instagram назвали вчені, проаналізувавши архіви соцмережі. Дослідники переглянули 27 тис. постів і підрахували кількість лайків під кожним з них.

Таким чином вчені з’ясували, що найбільше лайків в Instagram збирає птах білоніг (Podargidae). Конкуренцію родині білоногових склали голуби з пишним оперенням і незвичайним забарвленням. Результати дослідження опубліковані в журналі i-Perception.

За даними вчених, птахи з синім і жовтим оперенням завжди отримували вищі оцінки інтернет-користувачів, аніж птахи з жовтими й зеленими пір’ям. Також птахи частіше отримували лайки, якщо вони виглядали унікально і незвично. Менше всього лайків отримували в’юркові ткачики (Estrildidae). Також було виявлено, що невисокий інтерес викликали морські птахи, наприклад кулики і кулики-сороки.

Автори нового дослідження розробили систему, яка дозволяла враховувати час, необхідний для отримання лайків і охоплення аудиторії аккаунта, що опублікував фотографію. Це дозволило їм краще оцінити естетичну привабливість фотографій птахів.

Нагадаємо, у 2004 році журнал Nature Australia також назвав білоногів «найневдалішим птахом у світі».