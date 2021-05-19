Китай запретил компаниям проводить финансовые операции с криптовалютой. Фото:

https://racurs.ua/n154837-kitay-zapretil-kompaniyam-provodit-finansovye-operacii-s-kriptovalutoy.html

Ракурс

Финансовым учреждениям и платежным компаниям Китая запретили предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями.

Китай также предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов. Все учреждения не должны предлагать клиентам любые услуги, касающиеся криптовалюты, такие как регистрация, торговля, клиринг и расчеты. Об этом сообщает Reuters.

В последнее время цены на криптовалюту стремительно росли и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютой вновь оживилась, серьезно нарушая безопасность собственности людей и нарушая нормальный экономический и финансовый порядок, — говорится в заявлении трех регуляторов.

Регуляторы Китая также заявляют, что виртуальные валюты не поддерживаются реальной стоимостью, поэтому их ценами легко манипулировать.

При этом китайские власти не запретили частным лицам иметь криптовалюту. Как известно, в 2017 году Китай закрыл свои местные биржи цифровых валют, подавив спекулятивный рынок, на который приходилось 90% мировых торгов биткоинами.

Тем временем биткоин начал терять позиции. Цена самой популярной криптовалюты упала более чем на 10% — ниже 40 тыс. долл. А по сравнению с 14 апреля, когда биткоина достиг максимальной отметки в 64 тыс. 895 долл. его курс обвалился уже на 40%. Это произошло после того, как китайские регуляторы запретили финансовым организациям предоставлять услуги с криптовалютами.

Напомним, курс биткоина существенно обвалился из-за заявления известного изобретателя и основателя компании по производству электрокаров Tesla Илона Маска о том, что компания отказывается продавать авто за биткоины.

Источник: Reuters