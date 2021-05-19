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Ракурс
Банковая официально назвала преемника Степанова в Минздраве, фото — ФБ В.Ляшко

Банковая официально назвала преемника Степанова в Минздраве

19 мая 2021, 11:07
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Виктора Ляшко премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил на пост главы Министерства здравоохранения.

Правительство номинировало Ляшко в Минздраве по предложению фракции монобольшинства «Слуга народа». 18 мая Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Ляшко.

Ранее фракция СН приняла аналогичное решение, при этом часть нардепов требовала, чтобы Ляшко сразу предложил нардепам свою программу.


Кабмин предлагает Ляшко на должность главы Минздрава, документ — А.Гончаренко

18 мая Рада убедительным большинством голосов уволила из Минздрава Максима Степанова. Он не писал заявление об отставке, представление на его отставку внес в парламент глава Кабмина.

Источник: Ракурс


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