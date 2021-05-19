Банковая официально назвала преемника Степанова в Минздраве, фото — ФБ В.Ляшко

https://racurs.ua/n154838-bankovaya-oficialno-nazvala-preemnika-stepanova-v-minzdrave.html

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Виктора Ляшко премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил на пост главы Министерства здравоохранения.

Правительство номинировало Ляшко в Минздраве по предложению фракции монобольшинства «Слуга народа». 18 мая Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Ляшко.

Ранее фракция СН приняла аналогичное решение, при этом часть нардепов требовала, чтобы Ляшко сразу предложил нардепам свою программу.

18 мая Рада убедительным большинством голосов уволила из Минздрава Максима Степанова. Он не писал заявление об отставке, представление на его отставку внес в парламент глава Кабмина.