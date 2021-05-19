Організатор псевдореферендуму ДНР Аксьонов склав присягу у Раді, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154831-organizator-psevdoreferendumu-dnr-aksonov-sklav-prysyagu-u-radi.html

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Андрій Аксьонов 19 травня отримав депутатський мандат. В сесійній залі парламенту України він склав присягу і став народним депутатом.

Раніше цей проросійський політик представляв на Донеччині Партію регіонів, а у травні 2014 року підтримав проведення псевдореферендуму про відокремлення від України.

Уранці трибуну Ради заблокували депутати, щоб не дати Аксьонову зачитати присягу. Він виголосив її з ложі гостей під скандування «Ганьба!». Першим Аксьонова привітали нардепи ОПЗЖ.

Перед цим перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що у ЦВК йому повідомили про відсутність перешкод для складення присяги.

27 квітня ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом.

У березні представник партії «Порядок» Аксьонов переміг на довиборах до парламенту в окрузі № 50 на Донеччині. За нього проголосували 65,46% виборців.

ЗМІ писали, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів повідомила ЦВК про наявність у Аксьонова російського паспорта і просила вжити заходів. У ЦВК у відповідь заявили, що не мали підстав реагувати на інформацію СБУ.

Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецька у Донецькій області. У травні 2014 року його звинувачували у підтримці проведення псевдореферендуму про відокремлення частини Донбасу від України. В мережі публікували відео, на яких учасники незаконного референдуму дякували Аксьонову за його організацію.

Згодом ЗМІ повідомляли, що Аксьонов отримав російський паспорт в анексованому Криму. Проти нього порушили кримінальну справу і він виїхав з України та був оголошений у розшук. У 2019 році Аксьонов повернувся до України, щоб у жовтні 2020 року переобратися на посаду мера Добропілля.