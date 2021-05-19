Организатор псевдореферендума ДНР Аксенов принес присягу в Раде, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n154831-organizator-psevdoreferenduma-dnr-aksenov-prines-prisyagu-v-rade.html

Ракурс

Андрей Аксенов 19 мая получил депутатский мандат. В сессионном зале парламента Украины он принял присягу и стал народным депутатом.

Ранее этот пророссийский политик представлял в Донецкой области Партию регионов, а в мае 2014 года поддержал проведение псевдореферендума об отделении от Украины.

27 апреля ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом.

С утра трибуну Рады заблокировали депутаты, чтоб не дать Аксенову зачитать присягу. Он провозгласил ее из ложи гостей под скандирование «Ганьба!». Первым Аксенова поздравили нардепы ОПЗЖ.

Перед этим первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что в ЦИК ему собщили об отсуствии препятствий для принесения присяги.

В марте 2021 года представитель партии «Порядок» Аксенов победил на довыборах в парламент в округе № 50 в Донецкой области. За него проголосовали 65,46% избирателей.

СМИ писали, что Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов сообщила ЦИК о наличии у Аксенова российского паспорта и просила принять меры. В ЦИК тогда заявили, что не имели оснований реагировать на информацию СБУ.

Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецкая в Донецкой области. В мае 2014 года его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. В сети публиковали видео, на которых участники незаконного референдума благодарили Аксенова за его организацию.

Впоследствии СМИ сообщали, что Аксенов получил российский паспорт в аннексированном Крыму. Против него возбудили уголовное дело и он выехал из Украины, был объявлен в розыск. В 2019 году Аксенов вернулся в Украину, чтобы в октябре 2020 года переизбраться на пост мэра Доброполье.