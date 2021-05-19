Грозы бушевали в Украине — авто плавали по затопленным улицам

https://racurs.ua/n154833-grozy-bushevali-v-ukraine-avto-plavali-po-zatoplennym-ulicam-foto-video.html

Ракурс

Погода наделала беды в Украине — в результате сильных ливней, которые во вторник прокатились по ряду областей, были затоплены улицы, подвалы зданий, обесточены населенные пункты, а также повреждены автомобили.

Как информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 19 мая в результате осложнения погодных условий обесточены 23 населенных пункта в четырех областях:

Житомирской — 13,

Сумской — шесть,

Донецкой — два,

Кировоградской — два.

Кроме этого, в Червонограде (Львовская область) в результате интенсивных осадков произошло подтопление подвала городской больницы, жилых домов и приусадебных участков. Пользователи соцсетей обнародовали видео подтопленного города. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Как сообщают СМИ Ивано-Франковска, из-за непогоды на территории Бурштынской территориальной общины также подтопило несколько дворов.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 19 мая в западных, южных и восточных областях прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с. В Киеве сегодня утром ожидается туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что в соседняя Словакия страдает от наводнения. Вследствие интенсивных дождей, полноводная река прорвала дамбу и затопила село Рудный-над-Гроном. Сильное течение подхватило мужчину, которого впоследствии нашли мертвым. Также были подтоплены несколько сел, жителей которых пришлось эвакуировать.