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Грозы бушевали в Украине — авто плавали по затопленным улицам

Грозы бушевали в Украине — авто плавали по затопленным улицам (ФОТО, ВИДЕО)

19 мая 2021, 10:00
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Погода наделала беды в Украине — в результате сильных ливней, которые во вторник прокатились по ряду областей, были затоплены улицы, подвалы зданий, обесточены населенные пункты, а также повреждены автомобили.

Как информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 19 мая в результате осложнения погодных условий обесточены 23 населенных пункта в четырех областях:

  • Житомирской — 13,

  • Сумской — шесть,

  • Донецкой — два,

  • Кировоградской — два.

Кроме этого, в Червонограде (Львовская область) в результате интенсивных осадков произошло подтопление подвала городской больницы, жилых домов и приусадебных участков. Пользователи соцсетей обнародовали видео подтопленного города. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Как сообщают СМИ Ивано-Франковска, из-за непогоды на территории Бурштынской территориальной общины также подтопило несколько дворов.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 19 мая в западных, южных и восточных областях прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с. В Киеве сегодня утром ожидается туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что в соседняя Словакия страдает от наводнения. Вследствие интенсивных дождей, полноводная река прорвала дамбу и затопила село Рудный-над-Гроном. Сильное течение подхватило мужчину, которого впоследствии нашли мертвым. Также были подтоплены несколько сел, жителей которых пришлось эвакуировать.


Источник: Ракурс


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