Грози вирували в Україні — авто плавали затопленими вулицями

https://racurs.ua/ua/n154833-grozy-vyruvaly-v-ukrayini-avto-plavaly-zatoplenymy-vulycyamy-foto-video.html

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Погода наробила лиха в Україні — внаслідок сильних злив, які у вівторок прокотилися низкою областей, було затоплено вулиці, підвали будівель, знеструмлено населені пункти, а також пошкоджено автомобілі.

Як інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 19 травня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 23 населених пункти у чотирьох областях:

Житомирській — 13,

Сумській — шість,

Донецькій — два,

Кіровоградській — два.

Окрім цього, у Червонограді (Львівська область) внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення підвалу міської лікарні, житлових будинків та присадибних ділянок. Користувачі соцмереж оприлюднили відео підтопленого міста. Роботи по ліквідації наслідків стихії продовжуються.

Як повідомляють ЗМІ Івано-Франківська, через негоду на території Бурштинської територіальної громади також підтопило декілька подвір’їв.

Разом з тим, за даними Укргідрометцентру, 19 травня у західних, південних та східних областях прогнозуються пориви вітру 15−20 м/с. В Києві сьогодні вранці очікується туман, видимість 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, що в сусідній Словаччині нині вирує повінь. Внаслідок інтенсивних дощів, повноводна річка прорвала дамбу та затопила село Рудно-над-Гроном. Сильна течія підхопила чоловіка, якого згодом знайшли мертвим. Також було підтоплено кілька сіл, мешканців яких довелося евакуювати.