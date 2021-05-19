100 питань у порядку денному — Рада працює, фото — ФБ Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n154832-100-pytan-u-poryadku-dennomu-rada-pracuie-translyaciya.html

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Верховна Рада 19 травня планує розглянути приблизно 100 питань, серед яких і постанова про утворення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи «вагнерівців». Пр це свідчит опублікований на сайті Ради порядок денний на середу.

Депутати мають намір розглянути проекти двох постанов, у яких йдеться про утворення ТСК щодо розслідування можливих протиправних дій, які призвели до зриву спецоперації СБУ у справі терористів-«вагнерівців» (членів «приватної військової компанії Вагнера»).

Народні депутати продовжать розгляд постанов про скасування рішень парламенту щодо ухвалення законів про розвиток інституту старост (№ 4335) та про передачу 10 млн га землі громадам (№ 2194). Відхилення проектів дозволить спікеру підписати закон щодо розвитку інституту старост і передати його на підпис президенту.

Також до розгляду заплановано проект закону № 2713 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор» та альтернативні до нього.

У Раді почнуть розгляд законів про удосконалення механізму виведення банків-банкрутів з ринку, роботи Фонду гарантування вкладів (№ 4546).

У другому читанні нардепи розглянуть законопроекти щодо ввезення пестицидів на митну територію України (№ 2289), забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (№ 4107) і правового режиму майна у Збройних Силах України (№ 3403).