100 вопросов в повестке дня — Рада работает, фото — ФБ Ян Доброносов

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Ракурс

Верховная Рада 19 мая планирует рассмотреть около 100 вопросов, среди которых и постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию дела «вагнеровцев». Об этом свидетельствует опубликованная на сайте Рады повестка дня на среду.

Депутаты намерены рассмотреть проекты двух постановлений, в которых речь идет о создании ВСК по расследованию возможных противоправных действий, приведших к срыву спецоперации СБУ по делу террористов-«вагнеровцев» (членов «частной военной компании Вагнера»).

Народные депутаты продолжат рассмотрение постановлений об отмене решений парламента по принятию законов о развитии института старост (№ 4335) и о передаче 10 млн га земли общинам (№ 2194). Отклонение проектов позволит спикеру подписать закон о развитии института старост и передать его на подпись президенту.

Также к рассмотрению запланирован проект закона № 2713 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр» и альтернативные к нему.

В Раде начнут рассмотрение законов об усовершенствовании механизма вывода банков-банкротов с рынка, работы Фонда гарантирования вкладов (№ 4546).

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины (№ 2289), обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (№ 4107) и правового режима имущества в Вооруженных Силах Украины (№ 3403).