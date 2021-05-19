У Байдена определились с жесткими санкциями против «Северного потока-2»

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«Северный поток-2» Вашингтон намерен остановить, однако в обход введения новых жестких санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. Белый дом решил повременить с наложением ограничительных мер на компанию, которая занимается прокладкой «Северного потока-2».

Об этом сообщает американский портал Axios.

Таким образом у Джо Байдена не хотят портить отношения с Германией, несмотря на то, что Вашингтон считает «Северный поток-2» геополитическим проектом России, который угрожает энергетической безопасности Европы, Украины и вредит восточному флангу НАТО.

Отметим, что в ближайшее время Государственный департамент США должен передать Конгрессу отчет с перечнем субъектов строительства «Северного потока-2», против которых следует ввести санкции.

Внешнеполитическое ведомство США планирует добавить в «черный список» несколько российских кораблей, задействованных в строительстве газопровода.

У Байдена считают единственно возможным способом остановить проект, который реализован на 95%, — ввести санкции против конечных потребителей газа в Германии. Однако Вашингтон стремится избежать ухудшения отношений с Берлином.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтон Блинкен заявил о намерении приложить все усилия для остановки проекта. Администрация Байдена также давала четко понять: компании, вовлеченные в проект «Северный поток-2», могут попасть под санкции, а в США есть двухпартийный консенсус против этого проекта.

Источник: Axios, Fox.