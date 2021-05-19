Чи зупиняти “Північний потік-2” жорсткими санкціями, визначилися у Байдена

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«Північний потік-2» Вашингтон має намір зупинити, проте в обхід запровадження нових жорстких санкцій проти компанії-оператора газогону Nord Stream 2 AG та її керівника Матіаса Варніга. Білий дім вирішив почекати з накладенням обмежувальних заходів на компанію, яка займається прокладанням «Північного потоку-2».

Про це повідомляє американський портал Axios.

Таким чином у Джо Байдена не хочуть псувати стосунки з Німеччиною, попри те, що Вашингтон вважає «Північний потік-2» геополітичним проектом Росії, який загрожує енергетичній безпеці Європи, України і шкодить східному флангу НАТО.

Зауважимо, що найближчим часом Державний департамент США має передати Конгресу звіт з переліком суб'єктів будівництва «Північного потоку-2» щодо яких варто запровадити санкції. Зовнішньополітичне відомство США планує додати у «чорний список» кілька російських кораблів, задіяних в будівництві газогону.

У Байдена вважають єдиним можливим способом зупинити проект, який реалізовано на 95%, — запровадити санкції проти кінцевих споживачів газу у Німеччині. Проте Вашингтон прагне уникнути погіршення відносин з Берліном.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентон Блінкен заявив про намір докласти усіх зусиль для зупинки проекту. Адміністрація Байдена також давала чітко зрозуміти: компанії, залучені в проект «Північний потік-2», можуть потрапити під санкції, а в США існує двопартійний консенсус проти цього проекту.

Джерело: Axios, Fox.