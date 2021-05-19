Схід України у лідерах за кількістю COVID-інфікованих — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154829-shid-ukrayiny-u-liderah-za-kilkistu-covid-infikovanyh-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 18 травня, підтвердили у 5 тис. 138 осіб. На жаль, від ускладнень COVID-19 померли 227 українців.

Про це вранці 19 травня повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус інфо».

Найбільше нових випадків виявили у:

Харківській області (567),

Дніпропетровській області (457),

Донецькій області (336),

Київській області (336),

Києві (477).

Лабораторії за минулу добу зробили понад 77 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР, ІФА. Окрім цього, було здійснено 32 тис. 656 експрес-тестувань на антиген до вірусу.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2,1 млн випадків коронавірусної хвороби. На жаль, COVID-19 забрав життя 48 тис. 696 українців.