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Ракурс
Схід України у лідерах за кількістю COVID-інфікованих — МОЗ

Схід України у лідерах за кількістю COVID-інфікованих — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

19 тра 2021, 08:45
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 18 травня, підтвердили у 5 тис. 138 осіб. На жаль, від ускладнень COVID-19 померли 227 українців.

Про це вранці 19 травня повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус інфо».

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Харківській області (567),

  • Дніпропетровській області (457),

  • Донецькій області (336),

  • Київській області (336),

  • Києві (477).

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО


Лабораторії за минулу добу зробили понад 77 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР, ІФА. Окрім цього, було здійснено 32 тис. 656 експрес-тестувань на антиген до вірусу.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2,1 млн випадків коронавірусної хвороби. На жаль, COVID-19 забрав життя 48 тис. 696 українців.

Джерело: Ракурс


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