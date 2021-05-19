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Ракурс
Восток Украины в лидерах по числу новых COVID-инфицированных - МОЗ

Восток Украины в лидерах по числу новых COVID-инфицированных — МОЗ

19 мая 2021, 08:45
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 мая, подтвердили у 5 тыс. 138 человек. К сожалению, от осложнений COVID-19 умерли 227 украинцев.

Об этом утром 19 мая сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения «Коронавирус инфо».

Больше всего новых случаев обнаружили в:

  • Харьковской области (567),

  • Днепропетровской области (457),

  • Донецкой области (336),

  • Киевской области (336),

  • Киеве (477).

Коронавирус в Украине / СНБО

Коронавирус в Украине / СНБО


Лаборатории за минувшие сутки сделали более 77 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР, ИФА. Кроме этого, было осуществлено 32 тыс. 656 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2,1 млн случаев коронавирусной болезни. К сожалению, COVID-19 унес жизни 48 тыс. 696 украинцев.

Источник: Ракурс


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