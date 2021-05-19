Восток Украины в лидерах по числу новых COVID-инфицированных - МОЗ

https://racurs.ua/n154829-vostok-ukrainy-v-liderah-po-chislu-novyh-covid-inficirovannyh-moz.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 мая, подтвердили у 5 тыс. 138 человек. К сожалению, от осложнений COVID-19 умерли 227 украинцев.

Об этом утром 19 мая сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения «Коронавирус инфо».

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Харьковской области (567),

Днепропетровской области (457),

Донецкой области (336),

Киевской области (336),

Киеве (477).

Лаборатории за минувшие сутки сделали более 77 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР, ИФА. Кроме этого, было осуществлено 32 тыс. 656 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2,1 млн случаев коронавирусной болезни. К сожалению, COVID-19 унес жизни 48 тыс. 696 украинцев.