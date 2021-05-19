Нардепы пошли в СБУ из-за паспорта РФ у новоиспеченного коллеги Аксенова

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Андрей Аксенов, организатор псевдореферендума террористической ДНР, 19 мая под возгласы «Ганьба!» и блокирование трибуны получил депутатский мандат в стенах украинского парламента. После принесения присяги заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась с запросом в Службу безопасности Украины и правоохранительные органы из-за его российского гражданства.

Это действительно контраверсионный вопрос, что сейчас произошло принятие присяги народным депутатом Аксеновым. Я прошу учесть это как публичный запрос главе СБУ о том, действительно ли есть у Аксенова паспорт другой страны. Мы просим предоставить нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую Верховную Раду и каждого народного депутата, — добавила вице-спикер.

В начале заседания в среду первый заместитель Дмитрия Разумкова Руслан Стефанчук заявил о том, что нет никаких юридических оснований для того, чтобы Аксенов не приносил присягу.

Напомним, 27 апреля ЦИК зарегистрировал Аксенова нардепом. В марте он победил на довыборах в парламент по округе № 50 в Донецкой области. За 10 дней до выборов Служба безопасности Украины сообщила ЦИК о наличии у Аксенова российского паспорта.

Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецка в Донецкой области. В мае 2014 году его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. Впоследствии СМИ писали, что Аксенов получил российский паспорт в аннексированном Крыму. Против него возбудили уголовное дело, он выехал из Украины и был объявлен в розыск. В 2019 году Аксенов вернулся в Украину.