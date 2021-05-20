Кличко. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n154890-klichko-nazval-prichinu-ostryh-otnosheniy-s-ofisom-zelenskogo.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, заявил, что обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет под собой политическую составляющую.

Он утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти». Об этом мэр столицы рассказал в интервью для «Украинской правды».

Виталий Кличко уточнил, что местные выборы уже прошли, и правящая партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила в Киеве не первое, и не второе, и не третье место, а решения Кличко в качестве мэра «их раздражают».

Есть такая пословица, еще когда Наполеон говорил: «Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию. Я понимаю, что это все вопросы контроля, вопросы управления городом. Каждая из политических партий пытается это делать, — отметил мэр Киева.

В качестве примера Кличко привел ситуацию с вакцинами от коронавируса, когда Киев заявил, что готов присоединиться к закупке вакцин и помочь правительству. По словам мэра Киева, чиновники это восприняли как превышение полномочий Виталием Кличко в должности. Более того, после этого были разосланы письма о том, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать только правительство.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева, считает «не смешным» то, что силовики якобы перепутали его дом с соседом, которого подозревают в контрабанде горючего. Сам Кличко заявляет, что на него оказывают психологическое давление из-за политики по коронавирусу, которую проводит городской голова.

Источник: Украинская правда