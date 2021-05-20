Кличко. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n154890-klychko-nazvav-prychynu-zagostrennya-stosunkiv-z-ofisom-zelenskogo.html

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Віталій Кличко, міський голова Києва, заявив, що загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову.



Він стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади». Про це мер столиці розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Віталій Кличко уточнив, що місцеві вибори вже пройшли, і правляча партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» отримала в Києві не першу, і не другу, і не третю позицію, а рішення Кличка як мера «їх дратують».

Є таке прислів’я, ще колись Наполеон казав: «Хто контролює Париж, той контролює Францію. Я розумію, що це все питання контролю, питання керування містом. Кожна з політичних партій намагається це робити, — зауважив міський голова Києва.

Як приклад Кличко навів ситуацію з вакцинами від коронавірусу, коли Київ заявив, що готовий долучитися до закупівлі вакцин та допомогти уряду. За словами мера Києва, урядовці це сприйняли як перевищення повноважень Віталієм Кличком на посаді. Більш того, після цього були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Києва, вважає «не смішним» те, що силовики нібито переплутали його будинок із сусідом, якого підозрюють у контрабанді пального. Сам Кличко заявляє, що на нього чинять психологічний тиск через політику щодо коронавірусу, яку проводить міський голова.

Джерело: Українська правда