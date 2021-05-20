Єрмак. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n154889-v-iermaka-zirvavsya-vizyt-vdyachnosti-do-ssha-dokument.html

Ракурс

Андрій Єрмак мав відвідати США з візитом вдячності вже цього тижня, однак візит не відбувся.

Організацією зустрічей керівника Офісу президента з конгресменами займався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак — він розіслав низці конгресменів лист з анонсом візиту та запитом на зустріч. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Натомість в Конгресі запит на візит відхили через те, що він прийшов не від посольства України. У листі конгресменам Єрмака презентували як «другу найбільш впливову особу в Україні після президента». Офіційною метою візиту вказують бажання висловити вдячність членам Конгресу США за відповідь на російську агресію та задля налагодження нових стратегічних відносин. Згідно з документом, делегація також має на меті поінформувати США про стан справ в Україні та поза її межами.





Андрій Єрмак прокоментував свій невдалий візит. Він заявив, що про документ йому нічого невідомо та візит він не планував.

Можу припустити, що описані вами пропозиції до конгресменів могли бути приватними ініціативами. Жодного мого візиту до США у названі дати не планувалося. Навіть не обговорювалася така ідея, — відповів Єрмак.

Автор листа, бізнесмен Ігор Пастернак, підтвердив, що відправляв листи щодо можливості зустрічі з Андрієм Єрмаком та Олексієм Резніковим, віце-прем'єром України, щоб чиновники могли провести брифінг. Пастернак додав, що напередодні відправки листів мав розмову із Резніковим, з яким у них дружні стосунки. Водночас він не відповів, чи його дії були погоджені Резніковим — зокрема, «координація візиту делегації» та направлення конгресменам запитів на зустріч із конкретними датами та порядком денним.

Ігор Пастернак — американський бізнесмен, власник та керівник американської компанії-виробника вантажних дирижаблів та аеростатів Worldwide Aeros Corp., яка базується у Каліфорнії. Дирижаблі використовуються як у військових, так і комерційних цілях, зокрема для транспортування вантажів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Під час розмови чиновники обговорили роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі та перспективи України в НАТО.

Джерело: Радіо Свобода