Ермак. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n154889-u-ermaka-sorvalsya-vizit-blagodarnosti-v-ssha-dokument.html

Ракурс

Андрей Ермак должен был посетить США с визитом благодарности уже на этой неделе, однако визит не состоялся.

Организацией встречи главы Офиса президента с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак — он разослал ряду конгрессменов письмо с анонсом визита и запросом на встречу. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В то же время в Конгрессе запрос визита отклонили из-за того, что он пришел не от посольства Украины. В письме Ермака представили как «второе наиболее влиятельное лицо в Украине после президента». Официальной целью визита указывают желание выразить благодарность членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию, а также налаживание новых стратегических отношений. Согласно документу, делегация выразила желание проинформировать США о состоянии дел в Украине и за ее пределами.



Андрей Ермак прокомментировал свой неудачный визит. Он заявил, что о документе ему ничего неизвестно и визит он не планировал.

Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Мой визит в США в названые даты не планировался. Даже не обсуждалась такая идея, — ответил Ермак.

Автор письма, бизнесмен Игорь Пастернак, подтвердил, что отправлял письма о возможности встречи с Андреем Ермаком и Алексеем Резниковым, вице-премьером Украины, чтобы чиновники могли провести брифинг. Пастернак добавил, что накануне отправки писем разговаривал с Резниковым, с которым у них дружеские отношения. В то же время он не ответил, были ли его действия согласованы с Резниковым — в частности, «координация визита делегации» и отправка конгрессменам запросов на встречу с конкретными датами и повесткой дня.

Игорь Пастернак — американский бизнесмен, владелец и руководитель компании-производителя грузовых дирижаблей и аэростатов Worldwide Aeros Corp., базирующейся в Калифорнии. Дирижабли используются как в военных, так и коммерческих целях, в частности для транспортировки грузов.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Во время разговора чиновники обсудили роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и перспективы Украины в НАТО.

Источник: Радио Свобода