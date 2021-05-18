Популярное лекарство может снизить эффективность вакцины от коронавируса

Лекарство. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154772-populyarnoe-lekarstvo-mojet-snizit-effektivnost-vakciny-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине и мире продолжается. Оказалось, что прием популярных анальгетиков и жаропонижающих на основе парацетамола после прививки может негативно повлиять на формирование антител.

Такую закономерность нашли специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.

Во время эксперимента исследователи выяснили, что лекарства такого типа подавляют пути передачи некоторых сигналов в клетки. Так, аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, который контролирует экспрессию генов иммунного ответа. Прочие нестероидные противовоспалительные препараты ухудшают активность Т-клеток, благодаря которым организм учится защищаться от вируса. Также эти лекарства могут снижать способность клеток к размножению и вызывать их смерть.

Ученые отмечают, что испытуемые принимали препараты в целях профилактики — еще до того, как у них возникла температура. Снижение иммунного ответа регистрировалось только после первой прививки. При этом установлено, что полностью обнулить эффект вакцины обезболивающие и жаропонижающие препараты не могут.

Напомним, ранее мы сообщали, что 120 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз. Прививки начнут делать после того, как поступят все партии, поскольку именно в последней будет раствор для вакцины.