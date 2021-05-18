Популярні ліки можуть знизити ефективність щеплення від коронавірусу

Ліки. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154772-populyarni-liky-mojut-znyzyty-efektyvnist-scheplennya-vid-koronavirusu.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні та світі триває. З’ясувалося, що приймання популярних анальгетиків і жарознижувальних препаратів на основі парацетамолу після щеплення може негативно вплинути на формування антитіл.

Таку закономірність побачили фахівці медичної школи Університету Дюка в США.

Під час експерименту дослідники з’ясували, що ліки такого типу пригнічують шляхи передачі деяких сигналів у клітини. Так, аспірин та ібупрофен впливають на діяльність білка, який контролює експресію генів імунної відповіді. Інші нестероїдні протизапальні препарати погіршують активність Т-клітин, завдяки яким організм вчиться захищатися від вірусу. Також ці ліки можуть знижувати здатність клітин до розмноження і спричиняти їхню смерть.

Вчені зазначають, що учасники дослідження приймали препарати з метою профілактики — ще до того, як у них виникла температура. Зниження імунної відповіді реєструвалося тільки після першого щеплення. Зокрема встановлено, що повністю обнулити ефект вакцини знеболювальні та жарознижувальні препарати не можуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 120 тис. доз вакцини від коронавірусу Pfizer привезли 18 травня в Україну. Це перша партія з 470 тис. раніше законтрактованих доз. Щеплення почнуть робити після того, як надійдуть усі партії, оскільки саме в останній буде розчин для вакцини.