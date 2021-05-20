У Авакова задержали «вора в законе» Умку, выполняя решение СНБО, фото — Нацполиция

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Национальная полиция задержала двух самых влиятельных, по словам правоохранителей, «воров в законе».

Криминальным авторитетам по кличке Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе.

В комментарии сайту полиции министр МВД Арсен Аваков рассказал, что его ведомство продолжает «непримиримую войну с организованной преступностью», а помогло силовикам «новое законодательство и политическая воля».

Полиция установила все сферы деятельности Умки и Лаши Свана и их связи. Утверждается, что верхушка преступного мира контролировала через своих представителей криминалитет.

Дело документировали больше года.

Умку «короновали» на вора в законе в 2014 году, Лаша Сван в таком же статусе с 1995-го. Они якобы получили свои «звание» от топ-представителей российского криминального мира и контролировали Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую области и часть Западного региона.

Умку и Лашу Свана документировали по статье о «ворах в законе» в два этапа. Сначала в апреле во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку и сообщили о подозрении 16 его участникам. Среди них было несколько криминальных «авторитетов».

Второй этап состоялся 19 мая. Умку и Лашу Свана задержали. Первого в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, другого — в отеле.

Следователи готовят им сообщение о подозрении по ст. 255−1 (установка и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе) УК Украины. Продолжаются и обыски.

Уголовная ответственность по этой статье УК вступила в силу в Украине с июня 2020 года.

На прошлой неделе СНБО принял решение о санкциях в отношении почти 700 «воров в законе», которые якобы действуют на территории Украины.