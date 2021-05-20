Музей пластика. Фото: ArchDaily

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Музей пластика в Мадриде открыли 8 мая — необычное здание было изготовлено полностью из этого материала.

В культурном пространстве представили необычные арт-объекты, которые должны были привлечь внимание к вторичной переработке. Об этом сообщает ArchDaily.





Экспозиция музея, как и сам музей, просуществовали всего десять дней — потом же импровизированное здание и все скульптуры отправили на вторичную переработку.

Этот музей подчеркивает важность использования пластика и его вклада в защиту окружающей среды на всех этапах: экологический дизайн, использование, в том числе повторное, и переработка, — объяснила автор проекта Алисия Мартин.

Заметим, что артефакты из пластика разместились в трех залах музея. Экспонаты демонстрировали, как пластик изменил здравоохранение, пищевую промышленность, строительство, транспорт и даже методы защиты окружающей среды.



Например, в музее представили инсталляцию из пластиковых брезентов, которые используются на свалках, чтобы избежать загрязнения грунтовых вод. Пластик в качестве теплоизоляционного материала снижает потребление энергии, а пластиковые пленки повышают урожайность некоторых видов сельскохозяйственных культур.







Напомним, ранее мы сообщали, что океаны планеты Земля становятся все более загрязненными отходами из пластика. Ежегодно в океаны попадает около 2,7 млн т пластика. Международная группа ученых, проанализировав данные, обнаружила, что до 80% всех пластмасс поступают в океан из городских районов Юго-Восточной Азии и Западной Африки через реки.

Источник: ArchDaily