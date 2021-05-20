Движение мыслей. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154895-dvijenie-mysley-cherez-mozg-pokazali-na-video-neyrobiologi.html

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Научное открытие удалось сделать американским нейробиологам из Калифорнийского университета. Исследователи впервые смогли отследить путь мыслей, пока они проходили через мозг человека.

Эксперимент проводили с участием 16 пациентов с эпилепсией, которые перенесли операцию. Об этом сообщает Science alert.





Отмечается, что зафиксировать электрическую активность нейронов удалось с помощью специального оборудования. Сотни мини-электродов установили практически в коре головного мозга. Благодаря этому ученые смогли разглядеть детали, которые невозможно увидеть при других обстоятельствах.

Участников исследования попросили прислушаться к звуку, посмотреть на изображения лиц или животных, которые им показывали, а потом повторить определенное слово или подобрать к нему антоним. Ученые отслеживали движение нейронов за доли секунды из одной области в другую — например, из префронтальной коры, связанной с интерпретацией слуховых стимулов, в моторную часть коры, необходимую для формирования сигналов к действию.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Канаде обнаружили уже более 40 случаев загадочной болезни головного мозга. Причем болезнь фиксируют лишь в одном регионе страны — на Аккадском полуострове в восточной провинции Нью-Брансуик.

Источник: Science Alert