https://racurs.ua/n154897-pornosayt-v-ukrainskom-uchebnike-avtor-knigi-prokommentiroval-skandal.html

Ракурс

Украинского языка Facebook Александр Авраменко, украинский филолог и автор учебника по украинскому языку для 10-го класса, прокомментировал появление в книге ссылки на порносайт.

Ситуацию с книгой он назвал «безобразием» и отметил, что адрес сайта Новомиргородского района Кировоградской области был указан с целью соблюдения авторского права. Однако в сентябре 2020 года сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, но об изменениях автор узнал только сейчас. Об этом Авраменко написал на собственной странице в Facebook.

По словам Авраменко, издательство «Грамота» 17 мая обратилось в киберполицию с просьбой заблокировать порносайт, но он до сих пор не заблокирован.

Государственная бюрократическая машина спит. Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней. Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учащихся и всю образовательную общину, заблокировав сайт разврата. Почему это случилось именно с моей книгой? В этом году на конкурс я подал четыре учебника — и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Может быть, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное совпадение… Больно… — написал он.



Напомним, в школьном учебнике украинского языка за 10 класс обнаружили гиперссылку на порносайт. Речь идет о изданном в 2018 году тиражом 2 тыс. экземпляров учебнике, автором которого является Александр Авраменко.