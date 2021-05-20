Ілля Кива, фото: «Під прицілом»

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Ракурс

Ілля Кива, народний депутат з «Опозиційної платформи — За життя», який віднедавна став кандидатом наук з державного управління після успішного захисту дисертації, «заднім числом» з’явився серед авторів збірок наукових матеріалів.

Про це йдеться у новому розслідуванні проекту Bihus.info.

У своїй дисертації Кива вказав виступи на двох науково-практичних конференціях Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП). Проте, як показало розслідування проекту Bihus.info, яке з’явилося у квітні, матеріалів Киви насправді не було у вказаних у дисертації джерелах.

Проте вже наступного дня після появи розслідування, 27 квітня, на офіційному сайті МАУП 27 квітня несподівано з’явилися «розширені збірники» з цих науково-практичних конференцій, у яких вже був Кива, зазначається в новому розслідуванні Bihus.info.

Окрім матеріалів Киви, у «розширеному збірнику» з’явилася також праця його однопартійця по ОПЗЖ — Віктора Чорного, який приходив підтримати Киву на захист дисертації.

Ми про це написали, і, о диво, ще через кілька днів ці «розширені збірники» зникли — замість них опублікували старі, без Киви, — зазначають журналісти.

Проректор МАУП Сергій Храпатий продемонстрував журналістам паперові версії цих збірників, у яких матеріалів Киви немає, тобто на сайті академії деякий час була опублікована підробка.

Виявивши цю підробку, ми підроблені матеріали зняли, і тут зараз висять ті, які офіційно переведені з архіву бібліотеки, — зазначив Харпатий.

Щодо причин появи фейкових збірників, то, за словами Харпатого, вранці наступного дня після появи розслідування адміністратору сайту прийшов електронний лист із записом: «велике прохання дуже швидко тут розмістити матеріали цих двох конференцій».

Цей лист він отримав від особи, яка працювала раніше в МАУП, мала певним чином відношення до низки конференцій, наукових видань, які тут видавалися, тому він не викликав у чисто технічного співробітника якогось сумніву, і він ці матеріали розмістив, — наголосив Харпатий.

В листі як відправник була вказана електронна адреса Ірини Жукової — офіційної опонентки Киви на захисті його кандидатської дисертації.

Коментувати цей інцидент журналістам Жукова відмовилася.

Водночас на питання щодо її думки про дисертацію Киви, зазначила:

Робота виконана на належному науково-теоритичному рівні, має відповідний рівень актуальності та новизни.

Нагадаємо, 26 квітня Кива зі скандалом захистив свою дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Джерело: Bihus.info