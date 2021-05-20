Глава ГНС Алексей Любченко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n154907-novym-ministrom-ekonomiki-stal-glavnyy-nalogovik-ukrainy.html

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Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины, назначен первым вице-премьером, министром экономики Украины.

За кандидатуру Любченко, которую ранее одобрили на заседании комитета Верховной рады по вопросам экономической политики, отдали голоса 293 нардепа. Ранее, 18 мая, парламент уволил министра экономического развития Украины Игоря Петрашко, который сам написал заявление об отставке.

Алексей Любченко возглавляет ГНС с апреля 2021 года, эту должность он получил без конкурса. С ним заключили временный контракт на период карантина. Любченко рассказывал, что сначала от должности он отказался, но после того, как ему пообещали карт-бланш на любые изменения, согласился.

В прошлом он был заместителем председателя Государственной налоговой администрации при премьер-министре Юлии Тимошенко, работал в правительстве Николая Азарова. Любченко был директором департамента налогообложения юридических лиц ГНС до 2012 года. При президенте Порошенко до 2015 года был советником главы отдела Департамента обеспечения деятельности Государственной фискальной службы Украины.

Родился он 21 сентября 1971 года в селе Орловец Черкасской области, получил специальность «Экономическое и социальное планирование» в Киевском государственном экономическом университете.

Согласно декларации, Любченко не владеет недвижимостью. У него есть право пользования квартирой в Черкассах, которая принадлежит Черкасскому горсовету. Проживает чиновник с женой в квартире в Киеве площадью 165,7 кв. м, которая принадлежит Галине Любченко. Также жена владеет частью квартиры в Смеле Черкасской области, квартирой в Киеве и земельным участком в Кировоградской области. У жены чиновника есть автомобили Land Rover Evoque и Nissan Micra.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова новым министром инфраструктуры Украины. Его кандидатуру поддержали 284 нардепа.