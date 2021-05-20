Мининфраструктуры возглавил исполнитель «Большой стройки»

https://racurs.ua/n154902-mininfrastruktury-vozglavil-ispolnitel-bolshoy-stroyki.html

Ракурс

Александр Кубраков — новый министр инфраструктуры Украины.

Его 20 мая назначила на эту должность Верховная Рада. За Кубракова отдали голоса 284 нардепа.

Кубраков окончил Киевский экономический университет по специальности — маркетолог, а также краткосрочный программу в Harvard Kennedy School. Работал в сфере информационных технологий. После работы начальником отдела маркетинга в «Киевстаре» стал советником сначала председателя КГГА Александра Попова, а затем — советником по IT Виталия Кличко.

Кубраков возглавлял «Укравтодор» с 2019 года. В прошлом году он стал героем расследования BIHUS.info. Журналисты заподозрили главу «Укравтодора» в растрате государственных средств на ремонт дорог. Кубраков назвал обвинения информационной атакой и обратился с заявлением в СБУ.

Кубраков был в должности председателя «Укравтодора» и реализовал программу президента «Большая стройка». Именно он является одним из непосредственных кураторов проекта. 2020 запомнился рекордными расходами на строительство и реконструкцию украинских дорог — 129 млрд грн, или 6,7% от всех годовых расходов государства.

Благодаря рекордной сумме удалось восстановить и рекордное количество дорог — по итогам года это около 4 тыс. км.

После того, как Кубраков возглавил «Укравтодор» и занялся проектом «Большая стройка», его назвали одним из любимцев Владимира Зеленского.