О чем будет говорить Зеленский с Путиным, рассказал Арестович. Фото: УП

https://racurs.ua/n155049-o-chem-budet-govorit-zelenskiy-s-putinym-rasskazal-arestovich.html

Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и России, уже запланирована, однако ее точная дата пока неизвестна.

Повестка дня переговоров будет значительно зависеть от встречи лидера Кремля с Джо Байденом. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Не забываем, что будет встреча Байдена и Путина, на которой тоже будет решаться, в частности, украинская повестка. Эта повестка согласовывается с Офисом Президента очень плотно, — сказал он.

Кроме того, спикер украинской делегации в ТКГ надеется, что удастся достичь согласия относительно процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обмена удерживаемыми лицами, полноценного открытия КПВВ, прекращения огня.

Но я не хотел бы давать надежду. Ведь уже сформировалась другая проблема, которая останется навсегда — россияне потратили на создание так называемых ЛНР и ДНР восемь лет, миллиарды долларов, потеряли миллиарды из-за санкций, тысячи жизней. И они вряд ли так просто откажутся от этого инструмента, — отметил он.



Арестович напомнил, что главное политическое желание Кремля — заставить Киев вступить в прямые переговоры с так называемыми ЛДНР. В то же время на Западе есть силы, которые тоже этого хотят, поэтому Украине приходится крепко отстаивать свои национальные интересы.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и России, уже готовится в Кремле. Однако представители страны-агрессора заявляют, что обсуждать Крым на встрече не будут, поскольку считают Крым своей территорией.