НАТО и Ryanair ответили на «акт гостерроризма” Лукашенко

https://racurs.ua/n155048-nato-i-ryanair-otvetili-na-akt-gosterrorizma-lukashenko.html

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НАТО, авиакомпания Ryanair и ряд стран Европы прокомментировали ситуацию с поднятием в небо истребителей и экстренной посадкой в Минске пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, инициированную диктатором и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью задержания оппозиционного основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси самолета и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров, — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Твиттер.

Варшава вызвала белорусского посла из-за задержания Протасевича, а топ-чиновники Польши и Литвы назвали вынужденную посадку самолета в Минске «актом государственного терроризма».

То, что случилось сегодня, — это атака не только на Литву. Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, — написала в Твиттер премьер Литвы Ингрида Шимоните.

В Литве добавили, что речь идет о вынужденной посадке самолета, похищении журналиста и удерживании более сотни пассажиров фактически заложниками.

В то же время авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление об инциденте в небе над Беларусью. Текст заявления не содержит ключевых обстоятельств инцидента. Ryanair повторила информацию власти Беларуси о том, что диспетчер «сообщил экипажу об потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание вернуться в ближайший аэропорт, Минск». На момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в два-три раза большее, нежели в аэропорт назначения — Вильнюс. Авиакомпания также «не заметила» снятие с рейса представителя белорусской оппозиции. Также в Минске остались четыре граждана России, исчезновение которых перевозчик «не заметил».

Напомним, 23 мая около 15.00 самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Беларусь подняла истребители, чтобы посадить этот самолет. На его борту находился соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, потом силовики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко его задержали.

Протасевич сказал: меня здесь ждет смертная казнь. Он был спокойным, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, затем военные его просто вывели, — рассказал один из пассажиров.

МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусского диктатора.