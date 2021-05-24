COVID-19 подтвердили у 1,3 тыс. человек, 68 украинцев умерли

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Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 24 мая обнаружили у 1 тыс. 334 человек. Также почти 7 тыс. пациентов выздоровели. К сожалению, в результате осложнений от коронавирусной инфекции умерли 68 украинцев.

Об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения в Телеграм.

Больше всего новых случаев COVID-19 23 мая обнаружили в:

Днепропетровской области (190),

Николаевской области (151),

Киеве (125),

Харьковской области (101),

Киевской области (75).

За минувшие сутки с подозрением или подтвержденным заболеванием госпитализированы более тысячи человек.

Лаборатории сделали 16 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР и ИФА. Всего с начала пандемии в Украине сделано 10 млн ПЦР-тестирований.

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего больных новых больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 28 место в мире, однако пятое место в Европе.