COVID-19 подтвердили у 1,3 тыс. человек, 68 украинцев умерли

COVID-19 подтвердили у 1,3 тыс. человек, 68 украинцев умерлиhttps://racurs.ua/n155047-covid-19-podtverdili-u-1-3-tys-chelovek-68-ukraincev-umerli.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 24 мая обнаружили у 1 тыс. 334 человек. Также почти 7 тыс. пациентов выздоровели. К сожалению, в результате осложнений от коронавирусной инфекции умерли 68 украинцев.
Об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения в Телеграм.
Больше всего новых случаев COVID-19 23 мая обнаружили в:
Днепропетровской области (190),
Николаевской области (151),
Киеве (125),
Харьковской области (101),
Киевской области (75).
За минувшие сутки с подозрением или подтвержденным заболеванием госпитализированы более тысячи человек.
Лаборатории сделали 16 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР и ИФА. Всего с начала пандемии в Украине сделано 10 млн ПЦР-тестирований.
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего больных новых больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 28 место в мире, однако пятое место в Европе.