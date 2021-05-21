Хочу вакцинироваться, но боюсь тромбоза: стоит ли проводить обследование —10 ответов врача на актуальные вопросы

Карикатура, созданная в 1802 году, когда Эдвард Дженнер предложил делать вакцинацию животным, заболевшим оспой, чтобы защитить людей

https://racurs.ua/2868-hochu-vakcinirovatsya-no-bous-tromboza-stoit-li-provodit-obsledovanie-10-otvetov-vracha.html

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О том, насколько хорошо вакцины, имеющиеся сегодня в Украине, защищают от COVID-19, обследоваться ли перед прививкой и как лучше приобретать антиковидный иммунитет, —Дарья Дмитриевская, семейная врач, соучредитель ОО «Медицинские лидеры».

1. Насколько хорошо вакцины, имеющиеся сегодня в Украине, защищают от коронавирусной инфекции?

После двухдозовой вакцинации AstraZeneca (любого производства, либо CoviShield, Индия, либо AstraZeneca-SKBio, Южная Корея) производители заявляют о 100% гарантии от смертельных случаев и тяжелого течения. Именно это является главной целью прививки —предотвратить смерти и критическое течение заболевания. Что касается симптоматического COVID-19, то есть защиты от инфицирования, то вакцина также хорошо защищает: ее эффективность составляет около 80%. А как насчет 20%? Даже если человек и заболеет, то это не будет стоить ему жизни.

Вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech), которая уже есть в Украине, но пока недоступна для большинства (возможно, позже будет коммерческий доступ), имеет эффективность в 90–95% от симптоматического и до 100% от тяжкого ковида.

2. Защищают ли вакцины от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2?

Этот вопрос постоянно исследуют. Не все мутации существенны настолько, чтобы повлиять на эффективность вакцины. Насколько мне известно, вакцины, которые есть в Украине, защищают от британского штамма. С южноафриканским штаммом есть некоторые вопросы, эффективность меньше. Ученые работают, чтобы добавлять изменения в вакцины. Но пока это лучшее, что у нас есть, и вакцины действенны.

3. Какой иммунитет живет дольше—приобретенный после болезни или после вакцинации?

По данным, которые поступают на сегодняшний день от ученых, известно, что после болезни иммунитет может сохраняться 6–8 месяцев, возможно, и дольше. Но у части людей (это небольшой процент) иммунитет может давать слабину раньше. Это случается редко, но человек может заболеть COVID-19 повторно, даже через месяц или два.

Есть разница, как приобретать иммунитет. Если человек вакцинирован и через некоторое время подхватит ковид, он перенесет болезнь легче. Во-первых, у него есть антитела, а во-вторых, вакцинация сама по себе не влияет на состояние организма. Если же человек переболел COVID-19, он так или иначе получил определенные поражения органов, систем... Ведь даже при легком течении у многих возникают поражения легочной системы, остаются длительное время. Чаще всего повторное заражение является тяжелым, ведь организм уже истощен предыдущей болезнью. Поэтому даже если вы подхватите ковид после вакцинации, он пройдет гораздо легче или вообще незаметно.

С одной стороны, иммунитет после прививки достаточно длительный, с другой —вакцинация не является поводом забыть обо всех средствах защиты. Ведь вирусная нагрузка является важным фактором, заболеет человек или нет. Даже если антитела есть, они могут не выдержать непосильного натиска.

4. Безопасны ли вакцины на основе мРНК (например, Pfizer), ведь речь идет о новой технологии производства?

Это не новая технология. Она разрабатывалась давно, но долгое время на массовое исследование не хватало средств. Ученые по всему миру работали с этой технологией. Это не только вакцины. Она актуальна для создания некоторых препаратов. Например, у человека критически не производится определенный белок. Это возможность вставить частицу генетического кода для выработки этого вещества. Во время пандемии в разработку вакцин правительствами стран, крупными компаниями вкладывались огромные средства, чтобы ускорить исследования и сделать препарат.

Эти вакцины неопасны. Кроме возможного мизерного процента анафилактических реакций, как и на любую вакцину или вещество, которое может попасть в наш организм. Эти вакцины могут вызвать температуру, ломоту в теле, болезненность в месте инъекции —как и любая вакцина. РНК, которая встраивается в нашу клетку, рассчитана на некоторое время. Есть определенное количество циклов, когда она производит спайк-белок коронавируса. Затем перестает быть активной и выводится из организма. И наши клетки возвращаются к обычной жизни.

5. Надо ли обследоваться перед вакцинацией?

Таких рекомендаций нет. Единственным фактическим противопоказанием к прививке являются анафилактические реакции на эту вакцину. Но если препарат вводится впервые, то мы не можем об этом знать точно. Все другие результаты обследований не будут показательными. Пациенты часто спрашивают по поводу коагулограммы —склонности к свертыванию крови. Но показатели коагулограммы не слишком связаны с теми видами тромбоза, которые были зафиксированы после прививки AstraZeneca. Такое обследование не даст вам практической информации по вакцинации.

Сейчас все боятся тромбозов. Но ситуация до конца не ясна. Во-первых, связь тромбозов с вакциной AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer еще изучается. У некоторой части людей через две недели после вакцинации возникали тромбозы церебральных венозных синусов. Их было очень мало —4–5 случаев на миллион прививок. Надо отметить, что это происходило в популяции и раньше, до кампании по вакцинации. К сожалению, даже у молодых людей. Интересно, что в ходе исследования обнаружили, что после старта прививок против ковида количество тромбозов в популяции стало даже меньше, чем было до этого. Нужно понимать, что после заболевания COVID-19 — и это доказано —тромбозы возникают у 38 человек на 1 млн случаев болезни. А склонность к тромбообразованию есть почти у трети-четверти инфицированных коронавирусом (это действительно определяется по анализам).

Если у человека есть хронические заболевания, патологии, изменения в анализах, то независимо от вакцинации об этом надо говорить с врачом. Именно люди с хроническими заболеваниями должны быть вакцинированы первыми, ведь для них ковид намного опаснее, чем для здоровых.

6. Можно ли вводить антиковидные вакцины одновременно с другими плановыми вакцинами?

Массив данных о взаимодействии с другими вакцинами пока очень мал, поэтому сейчас прививки против COVID-19 рекомендуют разносить по времени на месяц с другими вакцинами.

7. Переболел «короной» или ОРВИ—когда можно прививаться COVID-вакциной?

После перенесенного ковида можно вакцинироваться, когда человек становится незаразным и может выходить в пункт прививки. Тем более после ОРВИ. Это ни в коем случае не ухудшает ваше состояние. Иммунитет привык работать подобным образом, ведь мы каждый день в общественном транспорте, на работе, в магазине сталкиваемся с сотнями вирусов и бактерий.

8. Получил одну дозу вакцины, но заболел ковидом. Нужна ли вторая доза?

Сегодняшние рекомендации говорят, что вторую дозу можно отложить на полгода. Не обязательно получать вторую дозу через три месяца (рекомендуемый интервал для AstraZeneca). Ведь у человека после одной дозы вакцины и заболевания вырабатываются антитела.

9. Если я пропустил вторую дозу, надо ли все начинать сначала?

«Стоит ли вообще вакцинироваться, если у нас нет гарантии, что будет вторая доза?» —этот вопрос пациенты задают очень часто. Прививаться нужно. Ведь даже после одной дозы вакцины также вырабатывается определенное количество антител. Это ваша защита. Одна доза лучше, чем вообще ни одной. Если вы вследствие каких-либо обстоятельств пропустили срок введения второй дозы, начинать все сначала не нужно. Как только будет возможность, получите вторую.

10. Редко, но бывает—о неблагоприятных случаях после вакцинации

После введения вакцины человек в любом случае полчаса находится в медицинском учреждении. Если за это время нет анафилактической реакции, вы спокойно идете домой. Если же, не дай Бог, это происходит, в медучреждении на этот случай есть специальная медицинская укладка (аптечка).

На самом деле все случаи, происходящие после прививки (не обязательно означает, что вследствие), любое ухудшение самочувствия в период до двух недель после вакцинации могут быть задокументированы врачом как неблагоприятный случай после вакцинации. Скорее всего, неблагоприятный случай не будет связан с вакцинацией, но такая документация ведется в медицинских учреждениях. Если Министерство здравоохранения или производитель увидят, что какой-то определенной патологии после вакцинации становится больше, она повторяется, то будут исследовать возможную связь с вакцинацией. Если у человека через три дня после прививки случился аппендицит, мы понимаем, что это не может быть связано, но даже такие случаи документируются.

При подготовке статьи использованы материалы пресс-конференции «Самые актуальные вопросы к семейному врачу о вакцинации против COVID-19» (информационное агентство «Укринформ»).