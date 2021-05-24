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Ракурс
COVID-19 у неділю інфікував 1,3 тис. осіб, 68 українців померли

COVID-19 у неділю інфікував 1,3 тис. осіб, 68 українців померли

24 тра 2021, 08:30
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Коронавірус в Україні станом на ранок 24 травня виявили у 1 тис. 334 осіб. Також майже 7 тис. пацієнтів одужали. На жаль, внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції померло 68 українців.

Про це у понеділок повідомило Міністерство охорони здоров’я в Телеграм.

Найбільше нових випадків COVID-19 за 23 травня виявили у:

  • Дніпропетровській області (190),

  • Миколаївській області (151),

  • Києві (125),

  • Харківській області (101),

  • Київській області (75).

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За минулу добу із підозрою чи підтвердженим захворюванням госпіталізували понад тисячу осіб.

Лабораторії зробили 16 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР та ІФА. Загалом з початку пандемії в Україні зроблено 10 млн ПЛР-тестувань.


За минулу добу у світі діагностували майже 478 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 28 місце у світі, проте п’яте у Європі.

Джерело: Ракурс


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