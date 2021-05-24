COVID-19 у неділю інфікував 1,3 тис. осіб, 68 українців померли

https://racurs.ua/ua/n155047-covid-19-u-nedilu-infikuvav-1-3-tys-osib-68-ukrayinciv-pomerly.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 24 травня виявили у 1 тис. 334 осіб. Також майже 7 тис. пацієнтів одужали. На жаль, внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції померло 68 українців.

Про це у понеділок повідомило Міністерство охорони здоров’я в Телеграм.

Найбільше нових випадків COVID-19 за 23 травня виявили у:

Дніпропетровській області (190),

Миколаївській області (151),

Києві (125),

Харківській області (101),

Київській області (75).

За минулу добу із підозрою чи підтвердженим захворюванням госпіталізували понад тисячу осіб.

Лабораторії зробили 16 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР та ІФА. Загалом з початку пандемії в Україні зроблено 10 млн ПЛР-тестувань.

За минулу добу у світі діагностували майже 478 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 28 місце у світі, проте п’яте у Європі.