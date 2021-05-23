Кирилл и Мефодий. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n155046-24-maya-otmechaut-den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-istoriya-prazdnika.html

Ракурс

День славянской письменности и культуры отмечается в Украине завтра, 24 мая. Этот праздник появился благодаря указу президента Украины от 17 сентября 2004 года № 1096/2004.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. Отдельно 24 мая святых равноапостольных братьев чествует православная церковь. Братья Кирилл и Мефодий были православными монахами, и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени византийца Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. В основу современной азбуки славян положено древнюю графическую систему кириллица.

Сначала кириллица была скомпонована для нужд церковной жизни, а именно — перевода богослужебных книг с греческого на славянский язык. Это должно было способствовать распространению христианства на землях древнего Болгарского царства. Не менее интересный факт заключается в том, что создана кириллица была по заказу моравского князя и византийского императора, однако впоследствии она начала использоваться для письма за пределами церкви и высокопоставленных кабинетов.

За свой вклад оба братья Кирилл и Мефодий были канонизированы православной церковью и названы «равноапостольными», а также причислены к лику святых католической церковью. В 1980 году Папа Иоанн Павел II объявил святых Кирилла и Мефодия «покровителями» Европы.