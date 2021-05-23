О рисках тромбоза после прививки от коронавируса рассказал иммунолог

Тромбоз. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155045-o-riskah-tromboza-posle-privivki-ot-koronavirusa-rasskazal-immunolog.html

Ракурс

Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается, однако большое количество украинцев отказываются от прививки из-за страха заработать тромбоз.

Есть ли риск развития тромбоза после прививки второй дозой вакцины от COVID-19, рассказали в Минздраве.

Иммунолог и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что пока нет никаких оснований считать, что вторая доза вакцины от коронавируса может повысить риск тромбоза, если первая доза прививки не дала побочных эффектов.

Первая доза вакцины является иммуногенной, она вызывает иммунный ответ. И даже если теоретически предположить, что тромбозы могут быть связаны с выработкой антител к спайк-протеину коронавируса, то нет никаких оснований считать, что вторая доза вакцины может повысить риск тромбоза, если после первой все было хорошо, — рассказал врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что прививки от коронавирусной болезни COVID-19 придется делать повторно. Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять курс двойных прививок от коронавируса.