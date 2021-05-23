Вулкан. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155044-vulkan-sangay-vzorvalsya-moschnym-fontanom-lavy-vpechatlyauschee-video.html

Ракурс

Извержение вулкана Сангай произошло вчера, 22 мая, в Эквадоре. Мощный активный вулкан выбросил огромный поток вулканической массы.

Извержение достигало 500−1000 м от кратера. Об этом сообщает Volcano Discovery.





Цветовой код для авиации был повышен до «красного», поскольку пепловая колонна от извержения поднялась на высоту более девяти км над уровнем моря, облако пепла направилось на юго-запад от кратера. В окрестностях Алауси, Тиксан, Сибамбе и Ахупаллас произошло выпадение пепла.

Вулканологи сообщили, что сейсмические толчки в недрах вулкана уменьшились. Код для авиации был понижен. На территориях провинций Чимборасо, Боливар, Лос-Риос, Гуаяс, Каньяр и Асуай возможны пеплопады.





Вулкан Сангай расположен к востоку от Андского гребня, он является самым южным из вулканов Эквадора и наиболее активным. Ученые считают что вулкан образовался около 14 тыс. лет назад. Первое зарегистрированное извержение произошло в 1628 году. Вулкан часто извергается с 1934 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — власти начали эвакуацию людей из города Гома. Именно там расположена база украинских миротворцев.



Источник: Volcano Discovery