Виверження вулкана. Фото: Istock

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Ракурс

Виверження вулкана Сангай відбулося вчора, 22 травня, в Еквадорі. Потужний активний вулкан викинув величезний потік вулканічної маси.

Викиди лави досягли 500−1000 м від кратера. Про це повідомляє Volcano Discovery.





Кольоровий код для авіації був підвищений до «червоного», оскільки стовб попелу від виверження піднявся на висоту понад дев’яти км над рівнем моря, після чого хмара попелу попрямувала на південний захід від кратера. В околицях Алаусі, Тіксана, Сібамбе й Ахупаласа стався потужний пеплопад.

Вулканологи повідомили, що сейсмічні поштовхи в надрах вулкана зменшилися. Код для авіації був знижений. На територіях провінцій Чимборасо, Болівар, Лос-Ріос, Гуаяс, Каньяр і Асуай можливі пеплопади.

Вулкан Сангай розташований на схід від Андського гребеня, він є найпівденнішим із вулканів Еквадору й найбільш активним. Вчені вважають що вулкан утворився приблизно 14 тис. років тому. Перше зареєстроване виверження відбулося в 1628 році. Вулкан часто вивергається з 1934 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан у Конго розпочав перше за 19 років виверження — влада почала евакуацію людей із міста Гома. Саме там розташована база українських миротворців.

Джерело: Volcano Discovery