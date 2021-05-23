Акция в Киеве. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n155043-bilorusa-protasevycha-pidtrymaly-akciieu-v-kyievi-foto.html

Ракурс

Акція на підтримку Романа Протасевича проходить у Києві сьогодні, 23 травня. У центрі української столиці зібралися активісти, які вимагають від українського Міністерства закордонних справ (МЗС) негайної реакції на затримання білоруського опозиціонера.

Учасники протесту заявляють, що Білорусь стає небезпечною країною, яка не дотримується прав людини, і вимагають від міжнародної спільноти дати оцінку діям режиму Олександра Лукашенка. Про акцію повідомили активісти в Facebook.

Зараз ми побачили, що це вже виходить за межі території й охоплює повітряний простір. Багато тепер задумаються на тім, що тепер небезпечно не тільки їздити в Білорусь і проїжджати її територією, а й небезпечно пролітати над авторитарною країною, — заявила глава правозахисної організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

На акції на підтримку Романа Протасевича зібралося близько сотні людей. Вони принесли із собою біло-червоно-білі прапори, які стали символом протесту в країні після президентських виборів.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA Роман Протасевич був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому опозиціонер летів з Афін у Вільнюс.