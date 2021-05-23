Акция в Киеве. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/n155043-belorusa-protasevicha-podderjali-akciey-v-kieve-foto.html

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Акция в поддержку Романа Протасевича проходит в Киеве сегодня, 23 мая. В центре украинской столицы собрались активисты, требующие от украинского Министерства иностранных дел (МИД) незамедлительной реакции на задержание беларусского оппозиционера.

Участники протеста заявляют, что Беларусь становится опасной страной, которая не соблюдает права человека, и требуют от международного сообщества дать оценку действиям режима Александра Лукашенко. Про акцию сообщили активисты в Facebook.

Сейчас мы увидели, что это уже выходит за пределы территории и охватывает воздушное пространство. Многие теперь задумаются на тем, что теперь опасно не только ездить в Беларусь и проезжать по её территории, но и опасно пролетать над авторитарной страной, — заявила глава правозащитной организацию «Центр гражданских свобод» Александра Матвейчук.



На акции в поддержку Романа Протасевича собралось около сотни человек. Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, которые стали символом протеста в стране после президентских выборов.











Напомним, ранее мы сообщали, что один из «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором оппозиционер летел из Афин в Вильнюс.