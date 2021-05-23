Вулкан в Конго знову прокинувся, людей евакуюють. Фото: Reuters

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Ракурс

Вулкан в Конго почав вивергатися вперше за 19 років — влада розпочала евакуацію людей з міста Гома. Саме там розташована база українських миротворців.

Виверження вулкану Ньїрагонго почалося 22 травня на кордоні Конго і Руанди. Спочатку влада та рятувальні служби повідомили, що лава не несе загрози місту, де проживає близько 2 млн осіб, повідомляє Reuters.

Пізніше лава дісталася міжнародного аеропорту, розташованого в передмісті. Влада закликала місцевих мешканців покинути місто: понад 3 тис. людей перетнули кордон із сусідньою Руандою. Біженців розміщують у будівлях шкіл і храмів.

Українські миротворці перебувають неподалік вулкану, який прокинувся у Конго. Зранку 23 травня військові у повному складі повернулися до базового табору й очікують вказівок на випадок повторної евакуації.

Варто зауважити, що вулкан Ньїрангого вважається одним із найактивніших у світі. Востаннє він вивергався у 2002 році: тоді загинули 250 людей та ще 120 тис. залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, вулкан в Ісландії вибухнув гігантським стовпом лави — вулкан Фаградальсф’ядль впродовж 10 хвилин викидав величезні фонтани розпечених гірських порід. Виверження вважається наймасштабнішим з моменту активізації вулкану цьогоріч 19 березня.

Джерело: Reuters