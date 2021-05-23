Вулкан в Конго снова проснулся, людей эвакуируют. Фото: Reuters

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Ракурс

Вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — власти начали эвакуацию людей из города Гома. Именно там расположена база украинских миротворцев.

Извержение вулкана Ньирагонго началось 22 мая на границе Конго и Руанды. Сначала власть и спасательные службы сообщили, что лава не несет угрозы городу, где проживает около 2 млн человек, сообщает Reuters.

Позже лава досталась до международного аэропорта, расположенного в пригороде. Власти призвали местных жителей покинуть город и более 3 тыс. человек пересекли границу с соседней Руандой. Беженцев размещают в зданиях школ и храмов.

Украинские миротворцы находятся недалеко от вулкана, который проснулся в Конго. Утром 23 мая военные в полном составе вернулись в базовый лагерь и ожидают указаний на случай повторной эвакуации.

Стоит заметить, что вулкан Ньирангого считается одним из самых активных в мире. Последний раз он извергался в 2002 году: тогда погибли 250 человек и еще 120 тыс. остались без дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан в Исландии взорвался гигантским столбом лавы — вулкан Фаградальсфьядль течение 10 минут выбрасывал огромные фонтаны раскаленных горных пород. Извержение считается самым масштабным с момента активизации вулкана 19 марта.

Источник: Reuters